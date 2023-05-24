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Персоны

Не будете есть — волосы выпадут! Леся Никитюк рассекретила свой рацион

24 мая 2023, 13:23
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Леся Нікітюк
Источник: Новый канал

Ведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала, какие продукты ест, а в чем себе отказала, чтобы блестяще выглядеть.

По словам Никитюк, ее рацион определен уже давно, независимо от времени года и настроения. Кроме питания, держать себя в тонусе звезде помогают тренировки — она занимается через день.

— Немного расскажу вам о своем рационе. Его нет. Ем много круп, рыбу, птицу, обязательно салаты! Два-три раза в день. Свинину, телятину, баранину не употребляю уже восемь лет. Хлеб — по праздникам. Тренировки у меня через день. Не будете есть — не похудеете, более того, еще и наберете и волосы выпадут (смеется), — рассказывает Леся Никитюк.

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Леся Нікітюк
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