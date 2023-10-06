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Украинские звезды отдадут личные вещи за донат ради помощи Азову

6 октября 2023, 14:10
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
колаж зірки

Украинские звезды выставят на аукцион личные вещи для поддержки бригады Азов. Приобрести лоты от Онуки, Алексея Дурнева, Жени Галича, Русланы, группы Даха Браха и других знаменитостей можно во время первой благотворительной барахолки Доречі.

Мероприятие проводится чтобы почтить подвиг защитников Мариуполя и Азовстали, поддержать бойцов донатами и напомнить о героях в плену.

Программа благотворительной барахолки Доречі

  • Аукцион звездных вещей
  • Танцы и музыка на крыше
  • Фото за донат от Дмитрия Ореста
  • Выставка украинских художников
  • Мастер-классы и лекции
  • Йога и чайная церемония
  • Тактическая медицина
  • Знакомство с героями Азовстали

Звездный аукцион

Продажа личных вещей украинских артистов, ведущих и блогеров начнется в 18:30. Розыгрыш за донат проведет стендап-комик и волонтер Вася Байдак. С молотка пойдут вещи Онуки, Русланы, Юры Каплана, Алексея Дурнева, Жени Галича, Рамины Эсхакзай, Златы Огневич и группы ДахаБраха.

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Благотворительная барахолка состоится в субботу, 7 октября с 12:00 до 21:30. Локация — крыша Octo Tower.

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 Фото: Онука, Женя Галич, Алексей Дурнев

 

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Азов аукціон українські зірки
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