Украинские звезды выставят на аукцион личные вещи для поддержки бригады Азов. Приобрести лоты от Онуки, Алексея Дурнева, Жени Галича, Русланы, группы Даха Браха и других знаменитостей можно во время первой благотворительной барахолки Доречі.
Мероприятие проводится чтобы почтить подвиг защитников Мариуполя и Азовстали, поддержать бойцов донатами и напомнить о героях в плену.
Программа благотворительной барахолки Доречі
- Аукцион звездных вещей
- Танцы и музыка на крыше
- Фото за донат от Дмитрия Ореста
- Выставка украинских художников
- Мастер-классы и лекции
- Йога и чайная церемония
- Тактическая медицина
- Знакомство с героями Азовстали
Звездный аукцион
Продажа личных вещей украинских артистов, ведущих и блогеров начнется в 18:30. Розыгрыш за донат проведет стендап-комик и волонтер Вася Байдак. С молотка пойдут вещи Онуки, Русланы, Юры Каплана, Алексея Дурнева, Жени Галича, Рамины Эсхакзай, Златы Огневич и группы ДахаБраха.
Благотворительная барахолка состоится в субботу, 7 октября с 12:00 до 21:30. Локация — крыша Octo Tower.
Фото: Онука, Женя Галич, Алексей Дурнев