На аукцион выставят оригинальные фотографии из книги-фотоальбома под названием Sex от Мадонны. На 128 страницах певица показывает все свои сексуальные фантазии, а теперь появится возможность приобрести оригинальные снимки.

На такой шаг Мадонна решилась на фоне 30-летия книги. Фото выстявят на аукцион Christie’s. Для этого также проведут выставки Madonna x Meisel — The SEX Photographs в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, которые будут посвящена переизданию в 2022 году Ив Сен-Лораном.

Выход книги вызвал бурную реакцию у общества, ведь 30 лет назад Мадонна предстала на провокационных снимках в образе доминирующей госпожи Диты, позируя с реперами Big Daddy Kane и Vanilla Ice, моделью Наоми Кэмпбелл и звездой фильмов для взрослых Джои Стефано.

В 2022 году Мадонна и творческий директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло выпустили переиздание книги в виде 800 экземпляров.

— Заслуженная шумиха и белая энергия, которую излучала Мадонна в начале 1990-х годов, была передана и увековечена в фотографиях Стивена Майзеля. Они занимают место в истории искусства — снимки нельзя назвать иначе как гениальными, — заявил заместитель председателя совета директоров Christie’s о лоте со снимками.

Недавно Мадонна захотела вернуть естественность своему лицу на фоне неудачной пластики. Артистка столкнулась с критикой касательно своей внешности, и теперь снов хочет радовать своих фанатов.