Телеведущий Никита Добрынин и блогер Даша Квиткова больше не будут вместе, считает таролог Людмила Хомутовская. Говорит — причин расставания очень много.
По ее словам, экс-возлюбленные не сойдутся спустя время, поскольку у них тяжелый разрыв.
— Они еще долго будут отходить от этого разрыва, — сказала Хомутовская.
Говорит, первая причина разрыва — противостояние между ними, а именно бесконечная конкуренция.
— Не могут поделить кто главный. Второе — там какая-то тема денег. Там есть и отношения у кого-то одного из них, — подчеркнула таролог.
Напомним, недавно стало известно, что Даша Квиткова и Никита Добрынин расстались.
Блогер рассказала, что они уже не живут вместе, однако между ними — родительские отношения ради полуторагодовалого сына Льва. Чтобы их сохранить — пара посещает психолога.
Первой на разговор о расставании вышла Даша, Никита же ее поддержал, поэтому это решение двоих.
Квиткова также сказала, что в какой-то момент они перенасытились друг другом и начали двигаться с разной скоростью.
Фото: Никита Добрынин