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Будут ли вместе? Таролог назвала причину разрыва Квитковой и Добрынина

27 января 2023, 11:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Даша Квиткова и Никита Добрынин

Телеведущий Никита Добрынин и блогер Даша Квиткова больше не будут вместе, считает таролог Людмила Хомутовская. Говорит — причин расставания очень много.

По ее словам, экс-возлюбленные не сойдутся спустя время, поскольку у них тяжелый разрыв.

— Они еще долго будут отходить от этого разрыва, — сказала Хомутовская.

Говорит, первая причина разрыва — противостояние между ними, а именно бесконечная конкуренция.

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— Не могут поделить кто главный. Второе — там какая-то тема денег. Там есть и отношения у кого-то одного из них, — подчеркнула таролог.

Напомним, недавно стало известно, что Даша Квиткова и Никита Добрынин расстались.

Блогер рассказала, что они уже не живут вместе, однако между ними — родительские отношения ради полуторагодовалого сына Льва. Чтобы их сохранить — пара посещает психолога.

Первой на разговор о расставании вышла Даша, Никита же ее поддержал, поэтому это решение двоих.

Квиткова также сказала, что в какой-то момент они перенасытились друг другом и начали двигаться с разной скоростью.

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Фото: Никита Добрынин

Источник
Люкс ФМ
Теги
Даша Квиткова Никита Добрынин
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