Телеведущий Никита Добрынин и блогер Даша Квиткова больше не будут вместе, считает таролог Людмила Хомутовская. Говорит — причин расставания очень много.

По ее словам, экс-возлюбленные не сойдутся спустя время, поскольку у них тяжелый разрыв.

— Они еще долго будут отходить от этого разрыва, — сказала Хомутовская.

Говорит, первая причина разрыва — противостояние между ними, а именно бесконечная конкуренция.

Сейчас смотрят — Не могут поделить кто главный. Второе — там какая-то тема денег. Там есть и отношения у кого-то одного из них, — подчеркнула таролог. Напомним, недавно стало известно, что Даша Квиткова и Никита Добрынин расстались. Блогер рассказала, что они уже не живут вместе, однако между ними — родительские отношения ради полуторагодовалого сына Льва. Чтобы их сохранить — пара посещает психолога. Первой на разговор о расставании вышла Даша, Никита же ее поддержал, поэтому это решение двоих. Квиткова также сказала, что в какой-то момент они перенасытились друг другом и начали двигаться с разной скоростью. Читайте также: После 83 килограммов: Даша Квиткова назвала свой вес Фото: Никита Добрынин

Источник Люкс ФМ

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