Украинская певица Ирина Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык стали жертвами аферистов.

В Instagram артистка поделилась видео, в котором детально рассказала о том, как их обманули на сайте BlaBlaCar. Супруги хотели воспользоваться услугами сервиса и передать посылку из Киева в Тернополь.

— BlaBlaCar нам подтвердили. Водитель сказал, что посылка только с вокзала или автовокзала. Виталик поехал на автовокзал и ждал водителя, который опаздывал. Ему сказали, что по новым правилам он должен оплатить поездку через кассу, — рассказала Ирина.

В итоге мужу артистки сказали оплатить поездку через терминал, пополнив счет телефона.

— Это реальное пополнение счета, хотя водитель по телефону говорит, что это оплата поездки… 200 грн внесли, поездка не состоялась и номер заблокирован. На 200 грн мы попали. Так что если вам говорят таким образом оплатить поездку на BlaBlaCar, не соглашайтесь, — подытожила Федишин.

К видео Ирина прикрепила номера водителя, с целью предостеречь своих поклонников.

Ранее в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Ирина Федишин раскрыла секрет своей стройности. Певица отметила, что главное — правильное и сбалансированное питание, а также частый прием еды.

Кроме того, она подчеркнула, что пьет по утрам фреши, которые ей делает муж.