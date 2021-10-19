Украинская певица Ирина Федишин в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV раскрыла секрет своей стройности. Артистка находится в прекрасной физической форме, которую подчеркивает с помощью одежды, и имеет прекрасное чувство стиля.

По словам певицы, главный секрет — правильное и сбалансированное питание.

— На самом деле все очень просто. Я употребляю здоровую пищу и думаю, что все в наше время прекрасно знают, что это такое, поскольку многие об этом говорят. И это на самом деле действенно, — отметила Ирина.

Артистка сказала, что кушать нужно часто, главное — не переедать, а также постараться исключить фастфуд со своего рациона.

— Меньше жареного и фастфудов, побольше вареного, овощей и фруктов. Также нужно много пить и есть небольшими порциями, но часто. Можно пять раз в день. Но на ночь переедать не стоит, — подчеркнула певица.

Кроме того, Ирина сказала, что идеально утром выпить фреш.

— Если с утра муж еще сделает фреш и поцелует, то настроение на весь день гарантировано. Цвету и пахну, — смеясь сказала Федишин.

Ранее мы писали, что Ирина Федишин показала свой осенний образ. Певица поделилась видео, на котором предстала в белом платье-рубашке и черном кожаном корсете.

В опубликованном ролике Ирина идет по улице, улыбается в камеру и даже подтанцовывает.