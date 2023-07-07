Певцу-путинисту Григорию Лепсу продолжают отменять концерты после его заявления, что он заплатит миллион тем, кто сможет предоставить доказательства личного поражения техники ВСУ.

На этот раз Лепса отменили в Кыргызстане, где его концерт был запланирован на 2 августа в городе Чолпон-Ата. Об этом пишет издание Радио Азаттык.

Так, пользователи сети массово стали выражать свое негодование и выступать против выступления путиниста. В свою очередь политолог Алмаз Тажибай призвал запретить концерт человека, пропагандирующего войну и смерть.

— Если правительство Кыргызстана действительно придерживается заявленной на весь мир беспристрастной позиции. “Стакан водки” деньги, собранные с концертов, тратит на награждение тех, кто убил украинцев. Если граждан России, поддерживающих войну, пустят в страну, то мы присоединимся к русским агрессорам, — написал он в Facebook.

До этого путиниста забайкотировали в Узбекистане, где также не состоялось его выступления. А в июне концерт Григория Лепса отменили в Казахстане. Такое решение приняла компания и разорвала договор с организаторами концерта в одностороннем порядке.