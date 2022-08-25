Певица Надя Дорофеева (Dorofeeva) презентовала новую песню Крапають вместе с клипом. Эта композиция войдет в будущий альбом артистки Сенси, который выйдет осенью.

В ролике Надя предстала в комнате наедине с полотном и красками. По словам артистки, каждый день наша жизнь приобретает другие смыслы и цвета, а создавая картину, она выплескивала боль.

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— Я всегда делюсь с вами тем, от чего может стать легче. И искусство тоже лечит. Во все времена оно было голосом времени и отражало происходящее вокруг. Картина, созданная на съемочной площадке — выход моей боли, моих страхов и переживаний, накопленных эмоций: от спокойных мазков до потока хаотических всплесков на холсте, — отметила Дорофеева.

Артистка добавила, что наше прошлое и жизнь до была раскрашена яркими цветами, но потом пришла война и все стерла, затмила, перечеркнула, однако надо двигаться дальше и рисовать свое будущее — новыми красками.

Стоит отметить, что картина будет передана на благотворительность — средства пойдут на помощь Украине в войне.