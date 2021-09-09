Украинская прима-балерина Екатерина Кухар рассказала о карьере за рубежом, гонорарах за выступления и вредных привычках.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV она ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко.

Екатерина призналась, что у балетного станка проводит 3-4 часа каждый день.

Звезда тщательно следит за весом, поэтому старается не опускаться ниже отметки — 41 кг. Но несмотря на это, Екатерина любит есть сырокопченую колбасу ночью, и считает это своей вредной привычкой.

Если бы Кухар не стала балериной, то она была бы флористом, поскольку очень любит цветы. Больше всего в жизни артистка боится опоздать на сцену и разочаровать публику.

Во время выступлений она имеет свои забобоны, которых всегда придерживается. Например, Екатерина никогда не возвращается обратно в гримерку, если у нее еще есть спектакль.

Самый странный подарок, который балерина когда-то получала от фаната, это — золотой ключ.

Екатерина отметила, что не поехала строить карьеру в Европу или Америку, потому что любит свою страну и наш менталитет. Но если бы звезде пришлось иммигрировать, то она выбрала бы Италию или Испанию.

Уровень балета в Украине Екатерина оценивает в 7 баллов из 10. Ежемесячная зарплата примы-балерины Национального театра оперы и балета составляет 15 тыс. грн, а на пенсию она может идти в 37 лет.

Также Екатерина назвала первые три пункта своего райдера — аромасвечи, цветы и конфеты.

Самый большой гонорар, который Катя когда-то получала за выступление, составляет $10 тыс. Но артистка призналась, что ее муж, танцовщик балета Александр Стоянов, зарабатывает больше, чем она.