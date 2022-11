Короля Великобритании Чарльза III и его жену Камилу забросали яйцами во время прогулки монарха на севере Англии. Известно, что обидчика уже задержали.

Мужчина так и не смог попасть по новому королю и его возлюбленной. Это произошло в городе Йорк, где членов королевской семьи традиционно встречали местные жители.

King Charles III and Camilla, Queen Consort, were visiting the city of York on Wednesday when a protester hurled at least three eggs at them while shouting “this country was built on the blood of slaves.” https://t.co/mMIuTG2JKZ pic.twitter.com/KiqLDnz63x

— The Washington Post (@washingtonpost) November 9, 2022