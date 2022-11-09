Короля Великобритании Чарльза III и его жену Камилу забросали яйцами во время прогулки монарха на севере Англии. Известно, что обидчика уже задержали.

Мужчина так и не смог попасть по новому королю и его возлюбленной. Это произошло в городе Йорк, где членов королевской семьи традиционно встречали местные жители.

King Charles III and Camilla, Queen Consort, were visiting the city of York on Wednesday when a protester hurled at least three eggs at them while shouting “this country was built on the blood of slaves.” https://t.co/mMIuTG2JKZ pic.twitter.com/KiqLDnz63x — The Washington Post (@washingtonpost) November 9, 2022

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Инцидент успели заснять на камеру — в коротком ролике видно, как несколько яиц падают на землю и разбиваются. Королевская пара не растерялась и продолжала приветствовать людей. Правоохранительные органы оперативно задержали злоумышленника. После того, как мужчину обездвижили и повалили на землю, он кричал Эта страна была построена на крови рабов.

Впрочем, толпа пыталась заглушить крики мужчины, скандируя Боже, храни короля.

Монарх посетил Йорк в рамках серии мероприятий по Соединенному Королевству , направленных на начало его правления.

Совсем недавно король Чарльз III встретился с украинскими беженцами. Это случилось во время визита монарха в Абердин, где поселились беженцы из Афганистана, Сирии и Украины.