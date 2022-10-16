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Вопреки воле Елизаветы II: из титула жены Чарльза III хотят убрать слово “консорт”

16 октября 2022, 15:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вопреки воле Елизаветы II: из титула жены Чарльза III хотят убрать слово “консорт”
Источник: Getty Images

Королевские помощники надеются незаметно убрать слово консорт из титула королевы-консорта Камиллы. Сделать они это хотят до коронации короля Чарльза III в мае 2023 года.

Окончательное решение будет зависеть от того, как общественность примет Камиллу. Если публика хорошо отнесется к супруге короля, тогда она станет просто королевой.

Отметим, что в феврале 2022 года, во время платинового юбилея королева Елизавета II заявила, что Камилла получит титул королевы-консорта, когда Чарльз вступит на престол.

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Близкий источник к Букингемскому дворцу сообщил, что у них есть надежда на естественный переход. То есть когда люди и СМИ начнут использовать сокращенный вариант — королева Камилла.

Напомним, изначально предполагалось, что коронация Чарльза III состоится в июне 2023 года, однако это не так. Мероприятие назначено на 6 мая 2023 года.

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Источник
The Telegraph
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Чарльз ІІІ
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