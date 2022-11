Короля Великої Британії Чарльза III та його дружину Камілу закидали яйцями під час прогулянки монарха на півночі Англії. Відомо, що кривдника вже затримали.

Чоловік так і не зміг потрапити по новому королю та його коханій. Це сталося у місті Йорк, де членів королівської родини традиційно зустрічали місцеві жителі.

King Charles III and Camilla, Queen Consort, were visiting the city of York on Wednesday when a protester hurled at least three eggs at them while shouting “this country was built on the blood of slaves.” https://t.co/mMIuTG2JKZ pic.twitter.com/KiqLDnz63x

— The Washington Post (@washingtonpost) November 9, 2022