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Кричав про країну, побудовану на крові рабів: Чарльза III та його дружину намагалися закидати яйцями

9 Листопада 2022, 16:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
принц Чарльз
Джерело: Getty Images

Короля Великої Британії Чарльза III та його дружину Камілу закидали яйцями під час прогулянки монарха на півночі Англії. Відомо, що кривдника вже затримали.

Чоловік так і не зміг потрапити по новому королю та його коханій. Це сталося у місті Йорк, де членів королівської родини традиційно зустрічали місцеві жителі.

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Інцидент встигли зняти на камеру – у короткому ролику видно, як кілька яєць падають на землю та розбиваються. Королівська пара не розгубилася та продовжувала вітати людей. Правоохоронці оперативно затримали чоловіка. Після того, як зловмисника знерухомили й повалили на землю, він кричав. Ця країна була побудована на крові рабів.

Втім, натовп намагався заглушити крики чоловіка, скандуючи Боже, бережи короля.

Монарх відвідав Йорк у рамках серії заходів щодо Сполученого Королівства, спрямованих на початок його правління.

Зовсім недавно король Чарльз ІІІ зустрівся з українськими біженцями. Це сталося під час візиту монарха до Абердіна, де оселилися біженці з Афганістану, Сирії та України.

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Чарльз ІІІ
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