Украинская актриса Ксения Мишина откровенно рассказала о лечении в психбольнице.

Звезда попала туда по собственному желанию, поскольку хотела избавиться от проблем, связанных с ментальным здоровьем.

Послушав историю Ксении, врачи диагностировали у нее невроз и направили к психотерапевту. Она занималась терапией на протяжении трех месяцев.

– На тот момент со мной в сумочке всегда были: электронный тонометр, чтобы измерять давление, корвалол и каптопресс, если я вдруг начну умирать. Первое, о чем терапевт со мной договорилась, это о том, что в ближайшее время я сменю этот набор бабушки на набор девушки. На это у меня ушел год, – рассказала Ксения.

Мишина добавила, что сеансы терапии были похожи на знакомство с собой. Лечение помогло ей поверить в себя и понять, что в будущем она хочет стать актрисой.

– Постепенно я вскрывала такие слои психики, к которым раньше даже боялась притронуться и именно этот страх и блокировал меня. Я отвечала себе на такие вопросы, от которых шли мурашки по всему телу. Я плакала, кричала, била подушки. Тогда я наконец-то призналась себе, что хочу и даже обязана стать актрисой, – заявила Ксения.

Ранее Ксения Мишина рассказывала, что страдала от панических атак и высокого давления. Во время учебы в экономическом университете она потеряла интерес не только к будущей профессии, но и к жизни.

Это и стало причиной того, что актриса оказалась в психбольнице. Своим примером Ксения хочет показать, что не следует пренебрегать психологическими проблемами и внутренними переживаниями.