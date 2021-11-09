Українська акторка Ксенія Мішина відверто розповіла про лікування у психіатричній лікарні.

Зірка потрапила туди за власним бажанням, оскільки хотіла позбутися проблем, які пов’язані з ментальним здоров’ям.

Послухавши історію Ксенії, лікарі діагностували у неї невроз і направили до психотерапевта. Вона займалася терапією протягом трьох місяців.

– На той момент зі мною в сумочці завжди були: електронний тонометр, щоб вимірювати тиск, корвалол і каптопрес, якщо я раптом почну вмирати. Перше, про що терапевт зі мною домовилася, це те, що найближчим часом я зміню цей набір бабусі на набір дівчини. На це у мене пішов рік, – розповіла Ксенія.

Мішина додала, що сеанси терапії були схожі на знайомство з собою. Лікування допомогло їй повірити у себе і усвідомити, що у майбутньому вона хоче стати акторкою.

– Поступово я розкривала такі шари психіки, яких раніше навіть боялася торкнутися, і саме цей страх і блокував мене. Я відповідала собі на такі питання, від яких йшли мурашки по всьому тілу. Я плакала, кричала, била подушки. Тоді я нарешті зізналася собі, що хочу і навіть зобов’язана стати акторкою, – заявила Ксенія.

Раніше Ксенія Мішина розповідала, що страждала від панічних атак та високого тиску. Під час навчання в економічному університеті вона втратила інтерес не лише до майбутньої професії, а й до життя.

Це і стало причиною того, що акторка опинилася у психіатричній лікарні. Своїм прикладом Ксенія хоче показати, що не варто нехтувати психологічними проблемами та внутрішніми переживаннями.