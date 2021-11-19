Стриминговая платформа Netflix снизила стоимость подписки на свои услуги для украинцев. Теперь платить придется меньше.

Новые цены появились уже 18 ноября, и каждый желающий может приобрести подписку гораздо дешевле. Ознакомиться с полным перечнем цен можно в справочном центре на сайте Netflix.

Актуальные подписки и их стоимость:

Базовая — €4,99 (149 грн). Пользователь может смотреть сериалы и фильмы только на одном устройстве одновременно, как и скачивать контент. Также подписчик получает безлимитный доступ ко всем проектам, включая игры.

Стандартная — €7,49 (224 грн). В добавок к базовым функциям, можно подключать сразу два устройства одновременно, а также смотреть фильмы и сериалы в HD-качестве.

Премиум — €9,99 (298 грн). Доступно сразу четыре устройства для просмотра, контент в HD и Ultra HD-формате.

Напомним, что до 18 ноября за аналогичные услуги нужно было платить от 7,99 до €11,99 — или от 238 до 358 грн соответственно.

Стоит отметить, что тарифы на подписку Netflix в Украине считаются одними из самых низких во всем мире. К примеру, в Польше за доступ к контенту придется платить от €6, а в США — от €9.

В ноябре Netflix также запустил рейтинг фильмов и сериалов, которые просматривают миллионы зрителей ежедневно. К примеру, в начале месяца украинцы чаще всего смотрели фильм Красное уведомление и сериал Аркейн.