Певица Анастасия Приходько отреагировала на победу группы Tvorchi в финале Нацотбора на Евровидение 2023. Коллектив представит нашу страну на международном песенном конкурсе.

Так, в Facebook Приходько написала, что победу Tvorchi предполагала, однако лишь в Нацотборе. По словам артистки, группа не выиграет на самом конкурсе.

— И кто здесь Ванга? Месяц назад я сказала, что поедут Tvorchi. Не спрашивайте, откуда я это знаю, просто анализирую. Ох эти заигрывания с Европой. Жаль группу. Их ждет 15-е место, — написала Приходько.

Не все подписчики Анастасии разделили ее мнение, некоторые не поняли, почему артистка так низко оценивает способности Tvorchi.

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Что с ними не так и какие заигрывания с Европой? Почему они не могут поехать?

А я гарантирую им место не ниже пятого. Вероятность победы — не ниже 15%.

Jerry Heil лучше.

Группа так себе и песня фигня, — пишут пользователи сети.

Напомним, 17 декабря состоялся финал Нацотбора на Евровидение 2023. За право представлять нашу страну на конкурсе сражалось 10 участников.