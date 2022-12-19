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Музыка

Их ждет 15-е место: Приходько о победе Tvorchi в Нацотборе на Евровидение 2023

19 декабря 2022, 10:20
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Их ждет 15-е место: Приходько о победе Tvorchi в Нацотборе на Евровидение 2023

Певица Анастасия Приходько отреагировала на победу группы Tvorchi в финале Нацотбора на Евровидение 2023. Коллектив представит нашу страну на международном песенном конкурсе.

Так, в Facebook Приходько написала, что победу Tvorchi предполагала, однако лишь в Нацотборе. По словам артистки, группа не выиграет на самом конкурсе.

— И кто здесь Ванга? Месяц назад я сказала, что поедут Tvorchi. Не спрашивайте, откуда я это знаю, просто анализирую. Ох эти заигрывания с Европой. Жаль группу. Их ждет 15-е место, — написала Приходько.

Не все подписчики Анастасии разделили ее мнение, некоторые не поняли, почему артистка так низко оценивает способности Tvorchi.

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  • Что с ними не так и какие заигрывания с Европой? Почему они не могут поехать?
  • А я гарантирую им место не ниже пятого. Вероятность победы — не ниже 15%.
  • Jerry Heil лучше.
  • Группа так себе и песня фигня, — пишут пользователи сети.

Напомним, 17 декабря состоялся финал Нацотбора на Евровидение 2023. За право представлять нашу страну на конкурсе сражалось 10 участников.

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Евровидение Анастасия Приходько
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