Компания Universal сообщила подробности подписания договора с режиссером Кристофером Ноланом. Корпорация заявила, что сценарист получил уникальные условия для производства следующей кинокартины, которая также будет в прокате от 90 до 120 дней.

Представители Universal заявили, что сделка — исключение из правил, и больше таких условий не получит никто.

Напомним, что режиссер Кристофер Нолан покинул Warner Bros. после 19 лет работы. Он хотел, чтобы его следующий фильм о физике-теоретике Роберте Оппенгеймере дебютировал только в кинотеатрах на протяжении 100 дней.

Глава Universal Донна Лэнгли впервые публично рассказала о предстоящем проекте режиссера на конференции The Information’s Women in Tech, Media and Finance. На съемки картины выделили бюджет в $100 млн.

— Остальные фильмы будут в прокате не больше 30-45 дней. Нолан получил уникальные условия, — заявила Донна.

Известно, что Нолан ждал выгодного предложения не просто так — в договоре с Universal указанно, что режиссер получит 20% от кассовых сборов. Чем больше картина будет в прокате — тем больше денег она принесет создателю.

Об актерском составе будущего фильма известно немного — одну из главных ролей может сыграть Киллиан Мерфи. Нолан и Мерфи ранее уже несколько раз сотрудничали, так что его присутствие в проекте не станет сюрпризом.