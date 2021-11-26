Мужчину, отсидевшего 16 лет за изнасилование писательницы Элис Сиболд, оправдали

61-летнего Энтони Бродуотер, который провел 16 лет в тюрьме за изнасилование писательницы Элис Сиболд, оправдал Верховный суд штата Нью-Йорк. Он признан невиновным в этом преступлении. Причиной такого решения суда стали серьезные недостатки в расследовании 1982 года.

Элис Сиболд училась в Сиракузском университет, когда она стала жертвой изнасилования в 1981 году. По словам девушки, она встретила на улице чернокожего мужчину, в котором она узнала преступника. Она обратилась к правоохранителям, однако студентка ничего о нем не знала, включая имя.

Офицер предположил, что этим человеком на улице, должно быть, был Бродуотер, которого якобы видели в этом районе.

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Когда Бродуотера арестовали, Сиболд не смогла его опознать, указав на другого мужчину. По ее словам, они были очень похожими. Но Бродуотера таки осудили в 1982 году. Доказательством было то, что потом Элис его таки опознала, а эксперт определил: Бродуотер связан с преступлением на основании микроскопического анализ волос. Мужчина получил 16 лет тюрьмы и вышел на свободу в 1999 году.

Несмотря на это, он остался в реестре лиц, совершивших сексуальные преступления. Это клеймо, которое не позволяет найти хорошую работу.

Броудуотер потом работал мусорщиком и разнорабочим. По его словам, приговор не только отразился на работе, но и на отношениях с друзьями и семьей.

Хотя Бродуотер после тюрьмы женился на женщине, которая верила в его невиновность, детей он не хотел иметь, так как боялся, как на них повлияет факт его тюремного заключения.

Бродуотер мог оставаться до конца своих дней с клеймом осужденного за сексуальное преступление, если бы не продюсер Тим Муччианте, который работал над экранизацией Счастливой. Во время подготовки к съемкам он стал скептически относиться к приговору Бродуотера.

Продюсер нанял частного детектива, чтобы разобраться о том, что произошло на самом деле.

Когда Броудуотер услышал, что суд признает его невиновность в этом преступлении, то не смог сдержать слез. Со своей стороны Элис Сиболд пока не комментирует ситуацию.

В 1999 году Сиболд опубликовала мемуары под названием Счастливая, в которых раскрыла и факт изнасилования. Также тема насилия была главной в ее книге Милые кости (2002), которая стала мировым бестселлером и получила экранизацию.