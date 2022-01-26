Вдова основателя эротического журнала для мужчин Playboy Хью Хефнера Кристал подтвердила, что он шантажировал своих моделей. Женщина нашла компрометирующие фотографии.

24 января состоялась премьера документального сериала Секреты Playboy. Так, в киноленте Холли Мэдисон, которая была моделью Playboy рассказала, что уйти из особняка где они все жили было практически невозможно. Хефнер устраивал для девушек пикантные и интимные съемки, после чего шантажировал их этими видео и фото.

После премьеры сериала Кристал написала в Twitter, что действительно нашла все фотографии, о которых говорила Холли.

— Я нашла тысячи фотографий, о которых говорила Холли Мэдисон. Я немедленно порвала их и уничтожила каждую для тебя и множества других женщин, которые запечатлены на них. Их больше нет, — сообщила Кристал.

I found thousands of those disposable camera photos you are talking about @hollymadison. I immediately ripped them up and destroyed every single one of them for you and the countless other women in them. They’re gone. — Crystal Hefner (@crystalhefner) January 25, 2022 ”

Также в эпизоде сериала Холли рассказала, что Хью делал восемь экземпляров каждого снимка.

После публичного признания Мэдисон другие модели Хефнера также перестали молчать и стали делать свои заявления, рассказывая о насилии со стороны гостей основателя Playboy и многом другом.

К слову, Кристал начала встречаться с Хью в 2009 году. Мужчина был на 60 лет старше девушки. В 2012 году они поженились и прожили вместе до смерти Хефнера. Основатель Playboy умер 2 сентября 2017 года. Ему был 91 год.