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Вот это женщина! Лобода продемонстрировала подтянутое тело в купальнике

8 декабря 2021, 12:43
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Светлана Лобода
Источник: Светлана Лобода

Популярная певица Светлана Лобода обнародовала видеоролик, на котором продемонстрировала свое подтянутое тело.

Светлана прошлась перед камерой в золотом сдельном купальнике и распахнутом длинном халате темного цвета. На ногах у артистки — туфли-лодочки на каблуке, а волосы уложены в легкие локоны. Макияж сделан с акцентом на красные губы, образ Лобода дополнила массивными сережками.

Кроме того, видео артистка сопроводила припевом из своей новой песни, премьера которой запланирована на 10 декабря.

— Занесло любовь мою сильную. Тебе понравился припев моего нового сингла? Премьера скоро, — подписала публикацию Лобода.

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать, в комментариях они засыпали 39-летнюю Светлану комплиментами, отметив, что звезда потрясающе выглядит. Однако восторг разделили не все, нашлись и те, кто раскритиковал ролик певицы.

  • Шикарная мадам.
  • Кайф… Вы великолепны, Светлана Сергеевна!
  • Сексуальная.
  • Песня крутая, как и весь репертуар, а какая красавица, загляденье.
  • Вот это женщина.
  • Ну, что за фигура?
  • Сногсшибательная!
  • Лицо старое, а фигура нормальная.
  • Ощущение, что между ногами сюрприз.
  • Фигуру испортила, слишком худая.
  • Селедочное тело не комильфо. — Пишут в комментариях Лободы.
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Ранее Светлана Лобода рассказала о своей новом избраннике. Звезда тщательно скрывает личную жизнь, однако отметила, что возлюбленный старше ее.

Также артистка добавила, что с этим мужчиной она может почувствовать себя слабой девочкой.

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