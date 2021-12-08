Популярная певица Светлана Лобода обнародовала видеоролик, на котором продемонстрировала свое подтянутое тело.

Светлана прошлась перед камерой в золотом сдельном купальнике и распахнутом длинном халате темного цвета. На ногах у артистки — туфли-лодочки на каблуке, а волосы уложены в легкие локоны. Макияж сделан с акцентом на красные губы, образ Лобода дополнила массивными сережками.

Кроме того, видео артистка сопроводила припевом из своей новой песни, премьера которой запланирована на 10 декабря.

— Занесло любовь мою сильную. Тебе понравился припев моего нового сингла? Премьера скоро, — подписала публикацию Лобода.

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать, в комментариях они засыпали 39-летнюю Светлану комплиментами, отметив, что звезда потрясающе выглядит. Однако восторг разделили не все, нашлись и те, кто раскритиковал ролик певицы.

Шикарная мадам.

Кайф… Вы великолепны, Светлана Сергеевна!

Сексуальная.

Песня крутая, как и весь репертуар, а какая красавица, загляденье.

Вот это женщина.

Ну, что за фигура?

Сногсшибательная!

Лицо старое, а фигура нормальная.

Ощущение, что между ногами сюрприз.

Фигуру испортила, слишком худая.

Селедочное тело не комильфо. — Пишут в комментариях Лободы.

Ранее Светлана Лобода рассказала о своей новом избраннике. Звезда тщательно скрывает личную жизнь, однако отметила, что возлюбленный старше ее.

Также артистка добавила, что с этим мужчиной она может почувствовать себя слабой девочкой.