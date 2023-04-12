Ариана Гранде поделилась с поклонниками подробностями о своем здоровье. Поп-певица попросила поклонников не критиковать ее тело.

Об этом артистка рассказала в TikTok, в котором также добавила, что не очень любит записывать подобные видео.

— Хочу ответить на ваши опасения по поводу моего тела. Оно казалось вам здоровым, но это было не так. Я принимала много антидепрессантов и находилась в самой низкой точке своей жизни, когда я выглядела по вашему мнению здоровой, — призналась Ариана.

Звезда добавила, что в некоторых случаях нужно промолчать, а не критиковать внешность других людей. Такая открытость, по мнению артистки, может открыть многим глаза.

— Здоровье может выглядеть по-разному. Лучше промолчать, если вам что-то не нравится. Я думаю, нам стоит помогать друг другу работать над этой проблемой, — продолжила Гранде.

Что касается поклонников, то поп-певица считает каждого прекрасным вне зависимости от внешнего вида, количества косметических процедур и много другого, что влияет на внешний вид.

Впрочем, далеко не все звезды довольны своим внешним видом — Мадонна хочет вернуться к естественной внешности. Все из-за критики общественности, с которой недавно столкнулась звезда. Ради фанатов она готова на это пойти перед концертным туром.