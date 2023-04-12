Аріана Ґранде поділилася з шанувальниками подробицями про своє здоров’я. Попспівачка попросила шанувальників не критикувати її тіло.

Про це артистка розповіла в TikTok, у якому також додала, що не дуже любить записувати подібні відео.

– Хочу відповісти на ваші побоювання з приводу мого тіла. Воно здавалося вам здоровим, але це було не так. Я приймала багато антидепресантів і перебувала в найнижчій точці свого життя, коли я виглядала на вашу думку здоровою, – зізналася Аріана.

Зірка додала, що в деяких випадках потрібно промовчати, а не критикувати зовнішність інших людей. Така відкритість, на думку артистки, може відкрити багатьом очі.

– Здоров’я може виглядати по-різному. Краще промовчати, якщо вам щось не подобається. Я думаю, нам варто допомагати одне одному працювати над цією проблемою, – продовжила Ґранде.

Щодо шанувальників, то попспівачка вважає кожного прекрасним незалежно від зовнішнього вигляду, кількості косметичних процедур та всього іншого, що впливає на зовнішній вигляд.

Утім, далеко не всі зірки задоволені своїм зовнішнім виглядом – Мадонна хоче повернутися до природної зовнішності. Усе через критику громадськості, з якою нещодавно зіткнулася зірка. Заради фанатів вона готова на це піти перед концертним туром.