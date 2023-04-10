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Персони

Чтобы снова быть похожей на себя: Мадонна хочет вернуть старое лицо

10 апреля 2023, 13:19
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мадонна
Источник: Getty Images

Эпатажная американская певица Мадонна хочет вернуться к естественной внешности. Все из-за критики общественности, с которой недавно столкнулась звезда.

Так, она намерена предпринять меры до начала своего концертного тура, чтобы уже на нем выглядеть более естественно.

— Что бы люди ни думали, на нее очень повлияли слова о том, что она сильно изменилась. Она видит реакцию людей и слышит, что они говорят. Ради фанатов она хочет снова стать похожей сама на себя, — сказал близкий к артистке источник.

В настоящее время артистка проходит процедуры, которые помогут ей вернуть естественный вид.

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В начале февраля Мадонна удивила поклонников внешним видом на Грэмми. После того, как она появилась на сцене премии, в Twitter стали массово появляться сообщения, в которых обсуждают странный внешний вид знаменитости и то, что она переборщила с пластикой.

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Источник
Daily Mail
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Мадонна
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