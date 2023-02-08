Американская певица Мадонна ответила на насмешки над ее внешностью, которые посыпались после 65-ой церемонии награждения Грэмми.

В Instagram 64-летняя звезда заявила, что ее расстраивает то, что зрители больше обсуждают внешний вид, нежели заслуги артистов. Также она добавила, что фотографии ее лица были сделаны неудачно.

— Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что я сказала в своей речи, которая была посвящена благодарности за бесстрашие таких артистов, как Сэм и Ким, многие люди предпочли говорить только о моих фотографиях крупным планом, сделанных длиннофокусной камерой фотокорреспондентом, которые могли бы исказить чье-либо лицо, — отметила Мадонна.

Певица обвинила хейтеров в эйджизме и мизогинии, другими словами — женоненавистничестве. Она сказала, что не собирается извинятся за то, как выглядит и как одевается, а СМИ унижали ее с самого начала карьеры, однако она воспринимает это как испытание.

Сейчас смотрят

— Говоря словами Бейонсе: — Вам не сломить мой дух. Я с нетерпением жду еще многих лет подрывного поведения — раздвигая границы, противостоя патриархату, и, прежде всего, наслаждаясь жизнью. Поклонитесь, су*и! — подытожила звезда.

Ранее мы писали о том, что Мадонна удивила поклонников внешним видом на Грэмми 2023. Пользователи сети принялись обсуждать то, как выглядит певица и критиковать ее за пластику.

Как Мадонна выглядела 5-20 лет назад — смотрите на Фактах ICTV.