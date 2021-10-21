Участник реалити Холостячка 2 на СТБ Дмитрий Шевченко поделился, что его задел поцелуй Златы Огневич с Андреем Задворным.

Об этом он рассказал в комментарии Фактам ICTV.

Шевченко и Задворный отправились со Златой Огневич на Кипр, где и произошло их групповое свидание. В рамках него Дмитрий позвал холостячку на личное общение, во время которого и произошел первый поцелуй на проекте.

— Момент получилось поймать исходя из обстановки, которая была вокруг: море, закат, Злата. Ведь она та девушка, которая мне нравится, у меня к ней чувства. Лучше действовать, чем много разговаривать. Я почувствовал в тот момент, что хочу поцеловать Злату. Кроме того, был уверен во взаимности, что она хочет того же, — поделился Дмитрий Шевченко.

По словам участника реалити, у него не возникало страха насчет того, что Злата может ему отказать.

— Нет, даже минимальных мыслей об отказе не было. Это было написано в ее глазах, — отметил Дмитрий.

Однако это был не единственный поцелуй на свидании. Сближение произошло и со вторым мужчиной. Андрей Задворный также поцеловал холостячку. Этот момент и не понравился Шевченко, ведь это разбудило в нем ревность.

— Я догадывался, что поцелуй может случиться. Но когда увидел в выпуске, то внутри была какая-то ревность. Это было неприятно. Даже когда мы обсуждали эту тему на пост-шоу, и Андрей был рядом, у меня на него была некая злость. Хотя я к нему отношусь с уважением, — рассказал Дмитрий.

Однако, когда вернулся в дом к остальным участникам, Шевченко не спешил рассказывать о достаточно интимном моменте со Златой Огневич.

— Мне тогда не хотелось об этом рассказывать ребятам. Я отшучивался, чтобы они успокоились и перестали задавать лишние вопросы, — отметил Дмитрий.