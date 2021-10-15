В пятницу, 15 октября, на телеканале СТБ завершился пятый выпуск романтического реалити-шоу Холостячки 2 со Златой Огневич. Лучшие мужчины пытаются покорить сердце известной певицы.

Кто отказался от свидания с Холостячкой, первый поцелуй в реалити-шоу, самое интересное из церемонии роз — далее в материале Фактов ICTV.

Отказ от свидания

Макс отказался от шанса пойти на свидание со Златой Огневич. Такое решение сильно удивило телезрителей и пользователей сети.

— Значит у него такие приоритеты, — написали телезрители на официальной странице реалити шоу Холостячка в Instagram.

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Другие мужчины также удивились такому решению, однако обрадовались, поскольку в таком случае станет на одного конкурента меньше.

Сам Макс объяснил свое решение тем, что виделся со Златой Огневич на прошлой неделе. Участник проекта согласился взять розу вместо шанса на свидание.

Первый поцелуй

Певица в пятом выпуске романтического реалити-шоу Холостячка-2 впервые поцеловалась с одним из мужчин. Счастливчиком оказался Дмитрий Шевченко из Львова.

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Артистка сходила на двойное свидание на Кипре. Дмитрий позвал Злату поговорить наедине. Во время разговора он признался певице, что она ему очень нравится и они поцеловались.

Сама Злата Огневич призналась, что лучшего места и времени для первого поцелуя невозможно придумать.

Церемония роз

Все мужчины, которые борются за сердце холостячки, с напряжением ждали церемонию роз. Во время нее Злата Огневич попрощалась бы с одним из участников реалити-шоу.

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Сама певица роскошно выглядела во время церемонии. Мужчины были поражены красным платьем с открытым декольте.

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В пятом выпуске романтического реалити-шоу Холостячки 2 Злата Огневич попрощалась с Александром Борзенко.