Учасник реаліті Холостячка 2 на СТБ Дмитро Шевченко поділився, що його зачепив поцілунок Злати Огнєвіч з Андрієм Задворним.

Про це він розповів у коментарі Фактам ICTV.

Шевченко і Задворний вирушили зі Златою Огнєвіч на Кіпр, де і відбулося їхнє групове побачення. В рамках нього Дмитро покликав холостячку на особисте спілкування, під час якого і стався перший поцілунок на проекті.

– Момент вийшло зловити завдяки атмосфері, яка була навколо: море, захід сонця, Злата. Адже вона та дівчина, яка мені подобається, у мене до неї почуття. Краще діяти, ніж багато розмовляти. Я відчув у той момент, що хочу поцілувати Злату. Крім того, був упевнений у взаємності, що вона хоче того самого, – поділився Дмитро Шевченко.

За словами учасника реаліті, у нього не виникало страху щодо того, що Злата може йому відмовити.

– Ні, навіть мінімальних думок про відмову не було. Це було написано в її очах, – зазначив Дмитро.

Однак це був не єдиний поцілунок на побаченні. Зближення відбулося і з другим чоловіком. Андрій Задворний також поцілував холостячку. Цей момент і не сподобався Шевченку, адже це розбурхало в ньому ревнощі.

– Я здогадувався, що поцілунок може трапитися. Але коли побачив у випуску, то всередині були якісь ревнощі. Це було неприємно. Навіть коли ми обговорювали цю тему на пост-шоу, і Андрій був поруч, у мене на нього була певна злість. Хоча я до нього ставлюся з повагою, – розповів Дмитро.

Однак, коли повернувся в будинок до інших учасників, Шевченко не поспішав розповідати про досить інтимний моменті зі Златою Огнєвіч.

– Мені тоді не хотілося про це розповідати хлопцям. Я жартував, щоб вони заспокоїлися і перестали ставити зайві питання, – зазначив Дмитро.