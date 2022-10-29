Певица Джамала вспомнила, как группа Kalush Orchestra советовалась с ней о призыве спасти Азовсталь перед Евровидением 2022.

Триумфаторы международного песенного конкурса хотели обратить внимание на героев Мариуполя, но боялись остаться не услышанными, поскольку их могли вырезать из эфира.

— Они постоянно советовались со мной: — Скажи, события в Азовстали, наши парни закрытые, скажи, что мы должны сказать, чтобы нас не оштрафовали? Я сказала: — Вы должны успеть на последние 3 секунды в конце… Если успеете это в 3 секунды вложить — молодцы, или порежут, — отметила Джамала.

Коллектив так и сделал. Певица говорит, участники советовались не только с ней, но и со многими другими относительно правил конкурса, поскольку он позиционирует себя как аполитичный.

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— Говорю: — Ну заплатим штраф. Худшее, что может произойти… Но, мне кажется, это того стоит. Я рада, что европейский вещатель воспринял это нормально. Конкурс Евровидения хоть и защищает себя от того, что он является политическим, но когда у тебя есть страна — у тебя есть флаг, когда есть флаг — есть гимн, когда есть гимн — это политика. И когда ты выходишь на сцену с конкретным флагом, ты представляешь конкретную страну, — подчеркнула Джамала.

Добавляет, если в стране война, то что должен делать участник Евровидения — представлять ее с войной.