Из-за внезапного ухудшения состояния здоровья украинской певицы Нади Дорофеевой запланированный на сегодняшний день концерт артистки отменили.

Об этом идет речь в Stories на официальном аккаунте Нади Дорофеевой в Instagram. Согласно сообщению, артистка находится в госпитале и проходит медицинское обследование.

– В связи с внезапным ухудшением состояния здоровья певицы Dorofeeva концерт, запланированный на 6 ноября 2021 года, не состоится. Сейчас она находится в госпитале и проходит обследование, — отметили в Stories.

Подписчики артистки выразили волнение из-за ухудшения состояния здоровья украинской певицы и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Недавно Дорофеева призналась об опухоли в груди, которую случайно заметил ее муж и украинский певец Владимир Дантес.

Четыре года назад артистке сделали операцию на груди, во время которой удалили доброкачественную фиброаденому. По словам Дорофеевой, образования избавляются для того, чтобы оно не стало злокачественным.

По мнению певицы, ничего страшного и критичного не произошло. Она также напомнила девушкам и женщинам о важности ежегодного медицинского осмотра.

Фото: Надя Дорофеева