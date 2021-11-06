Через раптове погіршення стану здоров’я української співачки Наді Дорофєєвої запланований на сьогодні концерт артистки скасували.

Про це йдеться в Stories на офіційному акаунті Наді Дорофєєвої в Instagram. Згідно з повідомленням, наразі артистка перебуває у госпіталі та проходить медичне обстеження.

– У зв’язку з раптовим погіршенням стану здоров’я співачки Dorofeeva концерт, запланований на 6 листопада 2021 року, не відбудеться. Наразі вона перебуває у госпіталі та проходить обстеження, – зазначили в Stories.

Підписники артистки висловили хвилювання через погіршення стану здоров’я української співачки та побажали їй якомога швидшого одужання.

Нещодавно Дорофєєва зізналася про пухлину в грудях, яку випадково помітив її чоловік та український співак Володимир Дантес.

Чотири роки тому артистці зробили операцію на грудях, під час якої видалили доброякісну фіброаденому. За словами Дорофєєвої, утворення позбуваються для того, щоб воно не стало злоякісним.

На думку співачки, нічого страшного та критичного не сталося. Вона також нагадала дівчатам та жінкам про важливість щорічного медичного огляду.

Фото: Надя Дорофєєва