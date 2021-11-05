Вышел трибьют альбома российской группы Тату 200 по встречной. Музыкальный подарок для поклонников группы подготовил интернет-сервис потокового аудио Spotify.

Альбом состоит из 26 популярных треков музыкального коллектива. Однако это каверы, поскольку их перепели знаменитые международные артисты, группы и блогеры.

Алла Пугачова и София Ротару перепели песню Нас не догонят. Вера Брежнева — 30 минут, Надя Дорофеева — Я не твоя первая, Manizha — Не верь, не бойся, Винтаж — Простые движения, Даня Милохин — Не догонят, Монеточка — Мальчик-гей, Клава Кока — Сошла с ума, Слот — Я сошла с ума, Женя Любич — 30 минут и другие.

Стоит отметить, что из украинских звезд в подготовке трибьют альбома приняли участие только Надя Дорофеева, Вера Брежнева и София Ротару.

Дорофеева в свою очередь отметила, что группа Тату — большая детская любовь всего ее поколения.

— Помните, как переслушивали их песни по кругу? Поэтому я особенно рада принять участие в международном трибьюте альбома 200 по встречной. Песня Я твоя не первая или Покажи мне свою любовь одна из любимейших. Она меня просто разрывает. Я пропустила ее через себя. Послушайте в моем исполнении и почувствуйте это, — написала Надя у себя в Instagram.

Стоит отметить, что оригинальному альбому в этом году исполнилось 20 лет, а солистки группы Юлия Волкова и Лена Катина планируют шоу-воссоединение весной 2022 года и сериал о музыкальном коллективе.