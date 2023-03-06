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Адель, Pink, U2, The Rolling Stone выступят на концерте в поддержку Украины – СМИ

6 марта 2023, 12:48
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пол Маккартни, Адель
Источник: Depositphotos Getty Images

Певицы Адель, Pink, группы U2, The Rolling Stone, The Killers, музыкант Пол Маккартни и другие мировые звезды выступят на концерте в поддержку Украины. Он состоится 24 июня и станет месседжем кровавому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщает источник, многие из этих звезд уже дали свое согласие принять участие в благотворительном концерте.

– Это будет грандиозно. Это будет огромный, настоящий A-list концерт в глобальном масштабе. Он планировался давно, и теперь назначена дата на стадионе Уэмбли. Конечно, существует понимание того, что привлечь многих суперзвезд не удастся в относительно короткие сроки. Но организаторы оптимистичны в том, что некоторые из тех, с кем они вели переговоры, уже дали свое согласие, – рассказал инсайдер.

Он также добавил, что для таких звезд, как U2 и в частности Bono, которые публично высказывают свое мнение о полномасштабной войне, это прекрасная возможность продолжать напоминать миру о всей серьезности ситуации в Украине.

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– Событие такого масштаба может оказать реальное политическое давление и на россиян. Единственным недостатком является то, что дата совпадает с фестивалем Гластонбери, и исключают выступление некоторых громких имен, но лайн-ап определенно будет довольно особенным, – подчеркнул инсайдер.

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Источник
The Sun
Теги
The Rolling Stones Адель Группа U2 Концерт Підтримка України
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