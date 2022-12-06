Американская актриса Керсти Элли умерла. Ей был 71 год.

О смерти звезды ситкома Веселая компания стало известно из ее Twitter, в котором дети актрисы оставили грустное сообщение. Причиной смерти стал рак.

— Мы с грустью сообщаем вам, что наша невероятная и любящая мама скончалась после борьбы с раком, обнаруженным совсем недавно. Она была окружена своей семьей и сражалась с огромной силой, оставляя нас с уверенностью в ее бесконечной радости жизни и приключениях, которые ждут впереди. Какой бы классной она ни была на экране, она была еще более удивительной мамой и бабушкой, — говорится в сообщении Уильяма Тру и Лилли Паркер.

Также они выразили благодарность врачам, которые боролись за жизнь Керсти.

На новость о смерти Элли отреагировал уже украино-американский хореограф Максим Чмерковский. Актриса была его партнером в специальном сезонк Все звезды танцевального проекта Танцы со звездами в США.

Он обнародовал их общее фото с паркета, отметив, что в последнее время они не общались. Танцор подчеркнул, что Керсти была одной из самых уникальных людей, которых он когда-либо встречал.

— Я тебе все расскажу, когда наконец увижу тебя, а пока хочу сказать, что я тебя очень люблю и желаю тебе самого спокойного отдыха… Когда я пишу это, в моей голове мчатся воспоминания о проведенном вместе времени… Сейчас не могу не улыбнуться, потому что вспомнил, что ты хотела, чтобы я сказал на твоих похоронах. Не думаю, что у меня получится здесь… Я думал, ты будешь рядом навсегда. Хотелось бы, чтобы мы часто общались. Спасибо за все. Я люблю тебя, Керсти Элли, покойся с миром, — написал Чмерковский.

Керсти была популярной американской актрисой, в большинстве своем она снималась в комедиях. Элли начала свою карьеру в 1980-х и снялась в более 70 фильмах и сериалах.

Среди известных Керсти фильмов: Двое: я и моя тень, Уж кто бы говорил, И в бедности, и в богатстве, а также сериалы Салон Вероники, Север и Юг, Королевы крика и другие.