Ведущий программы Свобода слова на ICTV Вадим Карпяк рассказал о разлуке со своей семьей в условиях войны. В интервью Маше Ефросининой он признался, в каком формате происходит общение со своей женой.

— Мне пришлось отказаться от семейного уюта — это болезненная история для меня, ведь я не видел свою семью с 24 февраля, — признался Вадим.

Карпяк добавил, что его дети уехали в Великобританию, но перед этим побывали в Коломыи, откуда ведущий родом.

— Покинуть страну было нашим общим решением. Одной из причин было обучение — они сейчас живут возле Оксфорда, ходят в школу и на кружки, живя в семье людей. В гостях всегда хуже, чем дома, но им очень комфортно жить — для семьи, которая их приняла, тема беженства не является чем-то новым, — признался Вадим.

Ведущий добавил, что у него с женой свои виртуальные свидания с бокалом вина перед сном.

Сейчас смотрят

— Я свой брак считаю идеальным — мы еще с любимой и не ссорились по-крупному. В условиях войны мы друг друга часто поддерживаем, и бывает даже простым телефонным звонком. Бывает, соскучусь по ней во время эфира, а позвонить не могу. И я ей СМС отправляю незаметно, — рассказал телеведущий.

Ранее Вадим Карпяк рассказал, что самое сложное для него в условиях войны. Он не видит своих детей, и общаться с ними дистанционно. Вадим уверен, что настоящий отец должен быть рядом.