Звездные папы Украины в эксклюзивных комментариях Фактам ICTV рассказали об отцовстве во время полномасштабной войны. Они признались, что сейчас для них самое сложное и поменялся ли у них подход к воспитанию детей.

Известные артисты и телеведущие сказали, каким должен быть идеальный отец и сравнили себя с супергероями.

Ведущий СТБ Григорий Решетник отметил, самое сложное сейчас — сохранять спокойствие, контролировать эмоции, настраиваться на оптимизм. Как многодетный отец сыновей говорит, они не должны видеть, что он нервничает, а также считает необходимым отвечать честно и четко на их смелые вопросы — Когда закончится война? Когда мы вернемся домой?

Сейчас смотрят

— Объяснять, что в стране война, но верить в то, что мы обязательно победим и вернемся к довоенным временам, и что все наладится. Самое сложное – психологическое состояние. Дети сразу чувствуют искусственность, поэтому нужно контролировать эмоции, чтобы они им не передавались, — подчеркнул Григорий.

Ведущий уверен, главное быть честным и откровенным. Иногда – показывать, что бывает немного сложно и не всегда можно улыбаться, но никакой паники. На собственном примере показывать, что папа тоже сталкивается с проблемами, у него может быть меньше работы, он хочет защитить вас, дом, страну от оккупантов, делает это и помогает.

— Просыпаться – с оптимизмом, засыпать – с оптимизмом. Настраивать самих себя, когда вы не с детьми, а перед ними должны быть супергероями. Кстати, это касается не только своих детей, поскольку чужих не бывает. Беречь их, думать о психологическом состоянии, поддерживать и отвлекать от войны, — сказал Григорий.

Признается, с детьми о войне невозможно не говорить сейчас, поскольку даже самые маленькие все понимают.

— Старший Иван спрашивает – Папа, когда закончится война? Средний Дмитрий спрашивает – Почему Россия напала на нас, пришла с войной? Наши дети мудры, талантливы, они все понимают, — говорит Решетник.

Подчеркивает, в их семье всегда говорят с оптимизмом. Если летят самолеты – только украинские, если идет бой – Украина обязательно победит. И, конечно, всячески пытаются детей отвлечь – гуляют, дышат свежим воздухом, занимаются спортом, читают книги.

— Объяснять – это одно, главное – находить время на детей и их интересы. Это очень важно. То, что они настоящие украинцы, патриоты и никогда не забудут эти ужасы – я убежден. Они будут гордиться тем, что рождены в Украине, отстроим ее вместе с нашими детьми. Все отрицательные эмоции мы перекроем хорошим праздником после нашей победы и счастливой жизнью, — уверен многодетный папа.

Решетник говорит, что современный отец троих сыновей должен быть составляющей всех супергероев вместе взятых.

— Иногда я большой, как Халк, иногда пластичен, как Человек-паук, или какой-то герой из Minecraft. Часто бываю черепашкой-ниндзя. Надеюсь, что самый любимый их супергерой – папа Гриша. Я стараюсь быть примером для своих ребят. Я их очень люблю, надеюсь, они это чувствуют. Любите своих детей, берегите и помните, что мы все супергерои, потому что мы – украинцы, — подчеркнул Григорий.

Ведущий программы Свобода слова на ICTV Вадим Карпьяк признается, для него самое сложное во время войны — не видеть детей и общаться с ними только дистанционно. Говорит, идеальный отец должен быть рядом.

— Я не видел своих детей уже четыре месяца. Регулярно общаемся, но участия в воспитании я не принимаю, как это было до 24 февраля, — отметил Карпяк.

Признается, 10-летней дочери Марте он напоминает Василия Гупало – украинского супергероя из одноименной песни ТНМК.

— Восьмилетний Орест сказал, что я напоминаю ему супергероя из мультика, названия которого он не помнит. Там был мужчина, который съев печенье в форме какого-нибудь животного, мог в него превращаться. Он сказал, что тот супергерой очень хороший папа, которым он видит и меня, — отметил Вадим.

Телеведущий Никита Добрынин говорит, что самое сложное сейчас в отцовстве — за всеми хлопотами не успевать наслаждаться моментом, как растет твой ребенок, и наблюдать за его успехами, реакциями.

Отмечает, когда был на службе, жена пересылала ему фото и видео сына. Это грело его сердце и придавало уверенности в том, что он делает все правильно – защищает Украину.

Говорит, идеальный отец должен быть смелым, сильным, умным, веселым, поскольку чувство юмора важно с ребенком.

— Я уверен, что дети с детства многое чувствуют. Наверное, я стал внимательнее к тому, что происходит вокруг сына. Даже когда воздушные тревоги, отвлечь его можно, просто устроив игру в подвале. У нас были подобные ситуации. Мы поняли, что важно создавать такое окружение, которое сохранит ребенку психику. К сожалению, многие дети пережили страшные события, многое видели своими глазами. Я очень хочу, чтобы они смогли жить дальше без серьезных травм, — признается Никита.

Добрынин поделился, что для своего сына хотел бы быть Суперменом, который в любой момент может его подхватить и перенести в более безопасное место. Однако говорит, если ты находишься возле ребенка, любишь его и заботишься, то ты уже супергерой.

Ведущий Утра в большом городе на телеканале ICTV Сергей Лиховида отмечает, отцовство — это вообще сложно что во время войны, что до нее. Говорит, быть отцом классно, но иногда хочется кричать в подушку или убежать куда-нибудь в лес. Также сложно — чувство родительской тревоги, которая усилилось с войной.

— Мне повезло, что сын еще маленький. Он не реагирует ни на воздушные тревоги, ни на какие-нибудь такие штуки. Соответственно, ему не нужно объяснять, что это такое. и как-то отвлекать. Для нас ничего особо не изменилось, — признается Сергей.

Считает, что идеальный отец должен быть терпеливым, любящим и другом.

— Понятие идеального родителя сложное, такого не бывает. Каждый когда-то не выдерживает, ссорится, кричит, агрессирует, а где-то много смотрит в телефон, хотя мог уделить время ребенку. Идеальных родителей, пап – нет, — подчеркнул Лиховида.

Говорит, они как воспитывали сына в любви, уважении, гармонии, пытались развивать, так и продолжают делать.

— Глобально взгляды на воспитание не изменились. Ребенок должен воспитываться в любви, видеть счастливых родителей, чувствовать тепло, поддержку и обладать свободой в допустимой степени. Он точно не виноват, что в его страну пришла война. Это не его война. Потому по максимуму нужно защитить. Придет время, мы ему все расскажем, чтобы он знал, помнил и понимал, что сделало соседнее государство с его домом, — отметил ведущий.

Признается, хотел бы быть таким супергероем, у которого неограниченный запас терпения. Говорит, почувствовал себя супергероем тогда, когда жена на три дня оставила вместе с сыном.

— Впервые за 2,5 года она оставила нас сыном один на один. Такого в нашей истории еще не было. Это были очень крутые три дня. Я успевал и дома навести порядок, и поработать, и максимум времени уделить ребенку. Это были три дня настоящей мальчишеской тусовки, уикэнд отца с сыном. Я ничего такого не сделал, для нас это было в первый раз. Тогда я почувствовал себя супергероем, — сказал Лиховида.

Ведущий Нового канала Александр Педан считает, сейчас самое сложное для родителей — оторваться от новостей и уделить должное внимание детям, поскольку для них это очень важно.

— Детям необходимо ваше внимание. С ними нужно заниматься. Нужно, чтобы они не выпадали из образовательного процесса. И не забывайте, им нужно заниматься спортом. Если можете быть вместе с вашими детьми, в отличие от тех родителей, которые сейчас на фронте, то уделяйте, пожалуйста, им внимание, — подчеркнул Педан.

Телеведущий говорит, идеальный отец должен быть другом, который умеет слушать и уважает своих детей.

Уверен, дети и так чувствуют, что сейчас война, даже его пятилетний сын Марик, однако говорит, несмотря ни на что — детство должно быть счастливым.

— Я хочу быть для сына не супергероем, а настоящим другом. Мы называем друг друга baddy, то есть — человек, которому можно полностью доверять. Даже свою жизнь. Готов всегда поддерживать Марика, страховать его. Дружеские отношения – это самое главное. Так и с Лерой. Ей 17, а она может позвонить мне и задать вопрос на любую тему. Мы с ней реально дружим, — отметил Александр.

Художественный руководитель Дизель Студио Егор Крутоголов признается, сложнее всего в отцовстве во время войны — сохранять спокойствие и делать вид, что ничего страшного не происходит.

— Не дергаться во время бомбардировок или взрывов, чтобы ребенок не боялся. Трудно поддерживать хорошее настроение, оптимизм. То есть делать вид, что все ок, когда самому страшно. Все это время я думаю, как хорошо, что моему старшему сыну Льву еще только 12 лет и его не нужно отпускать от себя. Будь он совершеннолетним, это была бы сложная дилемма, — отметил Крутоголов.

Говорит, идеальный отец должен любить своего ребенка и относиться к жизненным ситуациям, в которые он попадает, с позиции союзника, друга. Также отец должен слушать и интересоваться жизнью своего чада.

Признается, с началом войны принципы воспитания не изменились, лишь стал более мягким, старается избегать любых споров и агрессии.

— Для своих детей я стараюсь быть другом. Особенно сейчас. Пожалуй, я супергерой-друг. Такой прикольный, на которого не налезает ни один костюм супергероя, и мы вместе с моими сыновьями посмеемся над этим (шутит). Пытаюсь интересоваться жизнью своих детей. Например, я вижу, что одноклассники моего старшего Льва уже возвращаются в Киев. Я предлагаю, чтобы они встретились, пообщались, поиграли, поскольку это нужно детям, — отметил Егор.

Артист говорит, с младшим Максимом тоже проводит время и многое ему позволяет.