8 октября в украинском шоу-бизнесе случилась трагедия — умерла Нина Матвиенко. Для многих артистов она была примером — для кого-то в творческом плане, для кого-то — в жизненном. К ней обращались за советами и прислушивались.

Знаменитости скорбят, ведь смерть артистки стала неожиданностью для всех украинцев. Как звезды шоу-бизнеса вспоминают Нину Матвиенко — читайте далее.

Продюсер Сергей Перман поделился фото, на котором предстал с Ниной Матвиенко и Олей Поляковой. Снимок был сделан три года назад.

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— Замечательная женщина, легендарная певица, хранительница украинской песни. Мне повезло, я имел честь много общаться с Ниной Митрофановной, я буду очень скучать по ней, и теплые воспоминания всегда будут жить в моем сердце, — написал Перман.

Певица Светлана Тарабарова рассказала, что Нина Митрофановна всегда знала, что сказать и как поддержать, а потому артистка слушала ее как маленький ребенок.

— Нина Митрофановна, всегда была тебе рада, будто лучшему другу, всегда находила теплое слово и совет, которые я слушала, как маленький ребенок, с распахнутым сердцем. Именно Нина Митрофановна научила меня разговаривать с водой и просить воду забрать плохое, наделить светом. Вы мой свет, наш свет навсегда! Очень больно. Берегите нас с неба, — сказала Светлана.

Исполнительница Кристина Соловий отметила, что песни Нины Матвиенко навсегда останутся с нами. Также она выразила соболезнования семье артистки.

Свое сожаление выразил и певец Wellboy, опубликовав совместное фото с артисткой.

Музыкальный продюсер Потап сказал, что является счастливым человеком, поскольку ему удалось знать такую певицу лично.

— Нина Митрофановна, плачу, как плакал когда вы пели. Солнце и голос нации, какой я счастливый, что знал вас, что слышал ваше пение в жизни, на сцене и за столом. Ваши бесконечные истории о Настином детстве. Люблю вас всем сердцем, благодарю вас за ваш талант. Пусть Господь вас обнимет, — написал Потап.

Ведущий Сергей Лиховида также не остался в стороне и выразил свои соболезнования.

Певица Jerry Heil говорит, что отказывается верить в эту ужасную новость.

— Ушла из жизни самая яркая звезда всех времен. Светлая душа и талант, которого еще не знала Украина. Человек, который всех без исключения очаровал своим звонким и хрупким тембром. Светлая память, дорогая Нина Матвиенко, — написала исполнительница.

Певица Злата Огневич отметила, что Нина Митрофановна была легендой.

Ведущая Маша Ефросинина также обнародовала фото артистки.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук показал снимки Нины Митрофановны в молодости и в наше время.

— Вечная память вам, квітка-душа наша, Нина Матвиенко, — написал он.

Певец Павел Зибров назвал артистку душей украинской песни, отметив, что она полетела в вечность.

О том, что Нина Матвиенко умерла, утром 8 октября сообщила ее дочь. Артистке было 75 лет, что стало причиной смерти — неизвестно.