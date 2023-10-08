Певица София Ротару отреагировала на смерть коллеги по сцене Нины Матвиенко.

Артистка не стала многословить и сделала это в привычной для себя форме — в соцсетях. В Instagram-storie Ротару обнародовала черно-белый портрет Матвиенко. На нем она изображена улыбчивой и с розами в руках.

— Светлая память, — лаконично написала 76-летняя София.

Также Ротару добавила эмодзи в виде красного разбитого сердца.

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Стоит отметить, если София молчит всю полномасштабную войну и периодически выходить на связь в соцсетях, публикуя реакции на различные события, то Матвиенко регулярно и активно появлялась на публике.

Нина Митрофановна до последнего давала интервью и высказывалась относительно войны. Ее смерть для украинцев стала неожиданностью.

О том, что Нина Матвиенко умерла, стало известно утром 8 октября. Ей было 75 лет. Грустную новостью сообщила ее дочь — певица Антонина Матвиенко.