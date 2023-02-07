Певица-предательница Ани Лорак в очередной раз нарвалась на критику. В своем Instagram артистка, замалчивающая войну в Украине, обнародовала информацию о выходе нового альбома. Очевидно, в надежде, что его все ждут.
На снимке путинистка предстала в студии звукозаписи в черной шапке и свитшоте с дырками. Стоит отметить, что на фото она мало похожа на себя, а также видно использование фотошопа.
Ани Лорак обнародовала строки с новой песни, а также поинтересовалась у фолловеров, ждут ли они ее новый альбом.
— Ведь ты же знаешь, все пройдет. Пройдет насквозь меня сплошная линия. А сердце снова оживет. А сердце сильное — стальная лилия. Ждете альбом? — написала она.
Пользователи сети не стали лукавить, поэтому большинство комментариев под публикацией содержат негативный ответ. Также украинцы напомнили артистке о том, что она предательница.
- Украину похоже забыла?
- Слабо на передовую приехать?
- Нет, не ждем. Ждем победы над оккупантами.
- Нет. Больше от тебя ничего никто не ждет. Ты призрак прошлого.
- Ждем в Одессе. Может совесть проснется?
- В Украине не ждем, это уж точно.
- Когда будет тур в Бурятию?
- Приезжай в Херсон!
- Спой Путину эту песню про любовь. Ведь ты веришь, что любовь победит все, вот надо ему спеть, чтобы до него дошло, что он творит с твоей родиной, в которой живет твоя семья.
- Беспринципное лицо, готовое за деньги и душу продать. — Пишут в комментариях Ани Лорак.
Артистка продолжает удивлять украинцев своими циничными поступками. Недавно Ани Лорак вспомнила, как снималась в родной стране, отметив, что с теплотой вспоминает эти времена.
Напомним, предательница с начала войны замалчивает происходящее в Украине.