Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Когда будет тур в Бурятию? Ани Лорак разозлила украинцев строками из новой песни

7 февраля 2023, 19:24
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Когда будет тур в Бурятию? Ани Лорак разозлила украинцев строками из новой песни
Источник: Ани Лорак

Певица-предательница Ани Лорак в очередной раз нарвалась на критику. В своем Instagram артистка, замалчивающая войну в Украине, обнародовала информацию о выходе нового альбома. Очевидно, в надежде, что его все ждут.

На снимке путинистка предстала в студии звукозаписи в черной шапке и свитшоте с дырками. Стоит отметить, что на фото она мало похожа на себя, а также видно использование фотошопа.

Ани Лорак обнародовала строки с новой песни, а также поинтересовалась у фолловеров, ждут ли они ее новый альбом.

Сейчас смотрят

— Ведь ты же знаешь, все пройдет. Пройдет насквозь меня сплошная линия. А сердце снова оживет. А сердце сильное — стальная лилия. Ждете альбом? — написала она.

Пользователи сети не стали лукавить, поэтому большинство комментариев под публикацией содержат негативный ответ. Также украинцы напомнили артистке о том, что она предательница.

  • Украину похоже забыла?
  • Слабо на передовую приехать?
  • Нет, не ждем. Ждем победы над оккупантами. 
  • Нет. Больше от тебя ничего никто не ждет. Ты призрак прошлого.
  • Ждем в Одессе. Может совесть проснется?
  • В Украине не ждем, это уж точно.
  • Когда будет тур в Бурятию?
  • Приезжай в Херсон!
  • Спой Путину эту песню про любовь. Ведь ты веришь, что любовь победит все, вот надо ему спеть, чтобы до него дошло, что он творит с твоей родиной, в которой живет твоя семья.
  • Беспринципное лицо, готовое за деньги и душу продать. — Пишут в комментариях Ани Лорак.
Читайте также:
Ані ЛоракРаздвоенность чувств: Ани Лорак заговорила о брате, который прятался в подвале во время атаки РФ

Артистка продолжает удивлять украинцев своими циничными поступками. Недавно Ани Лорак вспомнила, как снималась в родной стране, отметив, что с теплотой вспоминает эти времена.

Напомним, предательница с начала войны замалчивает происходящее в Украине.

Теги
Ани Лорак
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь