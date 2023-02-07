Певица-предательница Ани Лорак в очередной раз нарвалась на критику. В своем Instagram артистка, замалчивающая войну в Украине, обнародовала информацию о выходе нового альбома. Очевидно, в надежде, что его все ждут.

На снимке путинистка предстала в студии звукозаписи в черной шапке и свитшоте с дырками. Стоит отметить, что на фото она мало похожа на себя, а также видно использование фотошопа.

Ани Лорак обнародовала строки с новой песни, а также поинтересовалась у фолловеров, ждут ли они ее новый альбом.

Сейчас смотрят Переглянути цей допис в Instagram — Ведь ты же знаешь, все пройдет. Пройдет насквозь меня сплошная линия. А сердце снова оживет. А сердце сильное — стальная лилия. Ждете альбом? — написала она. Пользователи сети не стали лукавить, поэтому большинство комментариев под публикацией содержат негативный ответ. Также украинцы напомнили артистке о том, что она предательница. Украину похоже забыла?

Слабо на передовую приехать?

Нет, не ждем. Ждем победы над оккупантами.

Нет. Больше от тебя ничего никто не ждет. Ты призрак прошлого.

Ждем в Одессе. Может совесть проснется?

В Украине не ждем, это уж точно.

Когда будет тур в Бурятию?

Приезжай в Херсон!

Спой Путину эту песню про любовь. Ведь ты веришь, что любовь победит все, вот надо ему спеть, чтобы до него дошло, что он творит с твоей родиной, в которой живет твоя семья.

Беспринципное лицо, готовое за деньги и душу продать. — Пишут в комментариях Ани Лорак. Читайте также: Раздвоенность чувств: Ани Лорак заговорила о брате, который прятался в подвале во время атаки РФ Артистка продолжает удивлять украинцев своими циничными поступками. Недавно Ани Лорак вспомнила, как снималась в родной стране, отметив, что с теплотой вспоминает эти времена. Напомним, предательница с начала войны замалчивает происходящее в Украине.

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