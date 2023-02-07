Співачка-зрадниця Ані Лорак вкотре нарвалася на критику. У своєму Instagram артистка, яка замовчує війну в Україні, оприлюднила інформацію про вихід нового альбому. Очевидно, сподіваючись, що на нього всі чекають.

На знімку путіністка постала в студії звукозапису в чорній шапці та світшоті з дірками. На фото вона мало схожа на себе, а також видно використання фотошопу.

Ані Лорак оприлюднила рядки з нової пісні, а також поцікавилася у фоловерів, чи чекають вони на її новий альбом.

Зараз дивляться Переглянути цей допис в Instagram – Ведь ты же знаешь, все пройдет. Пройдет насквозь меня сплошная линия. А сердце снова оживет. А сердце сильное – стальная лилия. Чекаєте на альбом? – написала вона. Користувачі мережі не стали лукавити, тому більшість коментарів під публікацією містять негативну відповідь. Також українці нагадали артистці про те, що вона зрадниця. Україну схоже забула?

Слабо на передову приїхати?

Ні, не чекаємо. Чекаємо на перемогу над оккупантами.

Ні. Більше від тебе нічого ніхто не чекає. Ти привид минулого.

Чекаємо в Одесі. Може совість прокинеться?

В Україні не чекаємо, це точно.

Коли буде тур до Бурятії?

Приїжджай у Херсон!

Заспівай Путіну цю пісню про любов. Адже ти віриш, що любов переможе все, ось треба йому заспівати, щоб до нього дійшло, що він творить із твоєю Батьківщиною, в якій живе твоя родина.

Безпринципне обличчя, готове за гроші й душу продати. – Пишуть у коментарях Ані Лорак. Читайте також: Роздвоєність почуттів: Ані Лорак заговорила про брата, який ховався у підвалі під час атаки РФ Артистка продовжує дивувати українців своїми цинічними вчинками. Нещодавно Ані Лорак згадала, як знімалася у рідній країні, наголосивши, що з теплотою згадує ці часи. Нагадаємо, зрадниця з початку війни замовчує те, що відбувається в Україні.

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