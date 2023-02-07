Співачка-зрадниця Ані Лорак вкотре нарвалася на критику. У своєму Instagram артистка, яка замовчує війну в Україні, оприлюднила інформацію про вихід нового альбому. Очевидно, сподіваючись, що на нього всі чекають.
На знімку путіністка постала в студії звукозапису в чорній шапці та світшоті з дірками. На фото вона мало схожа на себе, а також видно використання фотошопу.
Ані Лорак оприлюднила рядки з нової пісні, а також поцікавилася у фоловерів, чи чекають вони на її новий альбом.
– Ведь ты же знаешь, все пройдет. Пройдет насквозь меня сплошная линия. А сердце снова оживет. А сердце сильное – стальная лилия. Чекаєте на альбом? – написала вона.
Користувачі мережі не стали лукавити, тому більшість коментарів під публікацією містять негативну відповідь. Також українці нагадали артистці про те, що вона зрадниця.
- Україну схоже забула?
- Слабо на передову приїхати?
- Ні, не чекаємо. Чекаємо на перемогу над оккупантами.
- Ні. Більше від тебе нічого ніхто не чекає. Ти привид минулого.
- Чекаємо в Одесі. Може совість прокинеться?
- В Україні не чекаємо, це точно.
- Коли буде тур до Бурятії?
- Приїжджай у Херсон!
- Заспівай Путіну цю пісню про любов. Адже ти віриш, що любов переможе все, ось треба йому заспівати, щоб до нього дійшло, що він творить із твоєю Батьківщиною, в якій живе твоя родина.
- Безпринципне обличчя, готове за гроші й душу продати. – Пишуть у коментарях Ані Лорак.
Артистка продовжує дивувати українців своїми цинічними вчинками. Нещодавно Ані Лорак згадала, як знімалася у рідній країні, наголосивши, що з теплотою згадує ці часи.
Нагадаємо, зрадниця з початку війни замовчує те, що відбувається в Україні.