Солистка группы Kazka Александра Зарицкая выступила перед украинскими военными в Одессе и Николаеве.

В Instagram артистка обнародовала серию фото и видео, на которых показала кадры с выступлений. Похвасталась исполнительница и фотографией с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом.

Вместе с Зарицкой перед военными также выступили певица Злата Огневич и актеры Евгений Кошевой, Александр Пикалов.

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— Друзья, немного новостей из нашего культурного фронта. Уже могу об этом рассказать. На днях впервые пела для наших военных, смелых ребят, которые держат оборону в Одессе и Николаеве. Хочу сказать, что наши герои ВСУ просто лучшие, и если я вместе с группой могу поддержать их таким образом, я буду петь для них еще и еще. Наш с вами покой и мирная жизнь в их руках, — написала певица.

Ранее Александра Зарицкая была в за границей, где гастролировала в поддержку Украины.