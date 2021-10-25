Солистка группы Kazka Александра Зарецкая призналась, что рассталась со своим возлюбленным. Причину разрыва отношений певица не назвала.

По словам Александры, сейчас ее сердце свободно и она открыта к любви.

— Мое сердце свободно, и я открыта к любви. И я чувствую, что этот человек где-то совсем рядом, — сказала Александра в эфире одного из украинских телеканалов.

Поклонники звезды предполагают, что пара могла разойтись из-за напряженного рабочего графика Александры.

Недавно солистка группы Kazka рассказывала о романтических отношениях. Она не раскрывала имя своего любимого, поскольку очень оберегала их чувства.

Познакомить парня с родителями звезда не успела, так как хотела, чтобы отношения стали более длительными и серьезными.

Перед этим у Александры не было отношений полтора года. Но певица призналась, что полуторагодовое отсутствие парня никак не повлияло на ее сексуальную жизнь.

Ранее Александра Зарецкая рассказала, как похудела на 25 килограммов. Это произошло из-за постоянных вечеринок и молодежного образа жизни.

Бросив учебу в юридическом университете в родном Харькове, она сама переехала в Одессу и решила изменить свою жизнь.

Фото: Andrei Maximov