На телеканале СТБ, 3 декабря, завершилось романтическое реалити Холостячка 2. В финале главная героиня Злата Огневич выбрала 32-летнего предпринимателя Андрея Задворного.

Что постит победитель Холостячки 2 в Instagram — смотрите в нашем материале.

Андрей Задворный активно ведет свой аккаунт. У мужчины более 14 тыс. подписчиков. Он регулярно публикует фотографии и делится своими мыслями.

Так, в Instagram Андрей показывает моменты из своей жизни, большинство которых — путешествия.

До участия в реалити Задворный регулярно занимался парапланеризмом. Кроме того, он является пилотом параплана.

В аккаунте Андрея много фотографий с шестилетней дочерью Кирой от предыдущего брака.

Также имеют место быть селфи, которыми предприниматель часто радует своих подписчиков.

В связи с последними событиями, много у Андрея и фото со Златой Огневич.

Андрей Задворный родом из Латвии. Мужчина родился в семье, где отец — военный, а мама — музыкальный руководитель.

По образованию Андрей юрист, однако по профессии не работает, поскольку у него свое собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10.

Впервые мужчина женился в 22-летнем возрасте, однако когда дочери Кире исполнилось шесть лет, он развелся с ее мамой. Детальную биографию победителя Холостячки 2 — читайте на Фактах ICTV.