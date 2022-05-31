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Продолжаю говорить откровенно: Елена Зеленская об общении с детьми на тему войны

31 мая 2022, 11:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как объясняет детям, что сейчас происходит, и когда закончится война.

— Я всегда пыталась говорить с детьми откровенно и продолжаю сейчас это делать. Со старшей дочерью это легко — она уже взрослая, все читает и знает. Она понимает, каких побед мы должны достигнуть, чтобы война закончилась. С сыном по-другому — он у нас подрастающий политолог, все знает, и даже дает военные советы. Он говорит, какие танки и вертолеты нам необходимо закупить, и чего нам не хватает. Мы и не поощряем к таким разговорам, но и не останавливаем их — ему нужно выговориться, — рассказала Зеленская.

Первая леди Украины добавила, что учеба также помогает отвлекаться от войны. 

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Ранее Елена Зеленская заявила, как полномасштабная война повлияла на ее отношения с мужем. Она отметила, что Владимир Зеленский живет на работе, и они не виделись два с половиной месяца. Они контактируют по телефону, и даже появилась привычка завтракать одновременно во время утреннего звонка. Елена добавила, что еще с начала политической карьеры мужа знала, что их ждут трудности и испытания.

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Теги
Війна в Україні, Елена Зеленская
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