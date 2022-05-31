Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о том, куда будет поступать дочь Александра и поделилась планами на лето.

Жена президента Владимира Зеленского отметила, что их старшая дочь определилась с профессией, поскольку в 2022 году она выпускница.

— Мы все переживаем. Это важный этап в ее жизни и, к сожалению, он выпал на такой сложный этап в жизни нашей семьи, страны. Выпускного не будет, ничего не будет. Школу заканчиваем дистанционно, — отметила Елена.

Зеленская сказала, что 17-летняя Александра будет учиться в Украине, такое решение было принято еще до полномасштабной войны.

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— Я счастлива такому решению, поскольку сейчас не хотела бы расставаться… Конечно, мы все хотим, чтобы на поступила. Не давим на нее, но посматриваем. Профессию говорить не буду, думаю, потом все и так узнают. Это интересно людям… Гуманитарное направление, — отметила первая леди Украины.

Рассказала Елена и о девятилетнем сыне Кирилле. Говорит, как и все дети сейчас — он учиться дома и она вовлечена в этот процесс.

— Я очень хочу, чтобы наши дети вернулись 1 сентября в школы… Все лето мы будем работать над тем, чтобы восстановить пострадавшие здания и наши дети спокойно пошли в школы в тех регионах, где это физически возможно будет сделать, — подчеркнула Зеленская.

Говорит, конечно, сын хочет сейчас к детям и общаться с ними, однако пока что это не совсем возможно.