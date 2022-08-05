Настя Каменских представила новую песню и клип Коли мине війна о нежных чувствах украинских женщин. Работа показала, что многие украинки переживают во время войны, о печали и желании быть рядом с любимыми.

— Сложно представить всю ту боль, которую испытывает сегодня украинская женщина. Ее любовь и вера – самый сильный щит для каждой семьи. Каждая мечтает снова встретиться с любимым — это и будет наградой прохождения через все невзгоды. Они хотят снова дарить счастье и радость близким, — заявила Каменских.

В ролике артистка поет в желтом поле на фоне чистого синего неба. Звезда также появляются в кадре в венке, а также с зеркалом и желтым полотном. Артистка примеряла на себя белое длинное платье.

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Каменских своей песней хотела показать уверенность в том, что любовь сможет пройти сквозь все препятствия выстоять в самые трудные минуты. Настя считает, что влюбленные сердца в итоге снова будут вместе.

В конце июня Каменских презентовала песню Back Home, которую посвятила миллионам украинских переселенцев. Артистка уверена в нашей победе, и свои земли мы обязательно вернем.