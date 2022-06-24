Певица Настя Каменских (NK) презентовала новый англоязычный трек Back Home. Эту композицию артистка посвятила миллионам украинских переселенцев, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за полномасштабной войны.

— Хоть нам и болит от разлуки с привычной жизнью, с близкими, домом, работой, спокойным утром с кофе на своей кухне и всем тем, что осталось До. Эта песня — еще одно напоминание о том, что нам есть за что бороться, — написала Каменских в Instagram.

Также артистка уверена в нашей победе и том, что все, что принадлежит нам — мы вернем.

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— Мы боремся! За мир и свободу, за счастье и покой в душе, за родные города, за близких и друзей, которых мы обнимем после победы. Мы все это обязательно вернем, — подытожила Настя.

Сама Каменских также находится за пределами Украины. В Испании артистка оказалась вместе со своим супругом, продюсером Потапом до начала полномасштабной войны. Сейчас артистка принимает активное участие в благотворительных концертах в поддержку Украины.