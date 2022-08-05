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Кохання крізь перешкоди: Настя Каменських презентувала кліп Коли мине війна

5 Серпня 2022, 12:23
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Настя Каменських

Настя Каменських представила нову пісню та кліп Коли мине війна про ніжні почуття українських жінок. Робота показала, що багато українок переживають під час війни, про смуток та бажання бути поруч із коханими.

– Складно уявити весь той біль, який зазнає сьогодні українська жінка. Її любов і віра є найсильнішим щитом для кожної сім’ї. Кожна мріє знову зустрітися з коханим – це і буде нагородою проходження через усі негаразди. Вони хочуть знову дарувати щастя та радість близьким, – заявила Каменських.

У ролику артистка співає у жовтому полі на тлі чистого синього неба. Зірка також з’являються у кадрі у вінку, а також із дзеркалом та жовтим полотном. Артистка приміряла на себе довгу білу сукню.

Зараз дивляться

Каменських своєю піснею хотіла показати впевненість у тому, що кохання зможе пройти крізь усі перешкоди вистояти у найважчі хвилини. Настя вважає, що закохані серця зрештою знову будуть разом.

Наприкінці червня Каменських презентувала пісню Back Home, яку присвятила мільйонам українських переселенців. Артистка впевнена у нашій перемозі, і свої землі ми обов’язково повернемо.

Теги
Війна в Україні Настя Каменських
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