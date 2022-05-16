Украинская певица Настя Каменских рассказала, как переживает войну и изменились ли у нее отношения с мужем, музыкальным продюсером Потапом.

Во время начала полномасштабной войны звездные супруги оказались за границей, 25 февраля они должны были вернуться в Украину.

Исполнительница благодарна Богу за то, что оказалась в безопасном месте. Говорит, сложно представить, что чувствуют люди, которые переживают весь этот ужас в нашей стране, поскольку даже на расстоянии эти события сказались на ее психологическом состоянии.

Артистка говорит, что пытается найти баланс и как-то себе помочь.

— Никак я себе не помогу. У меня очень плохой сон, я очень нервничаю. Ко мне вернулись панические атаки, которые появились после перенесенного Covid-19. Я очень много плачу, волнуюсь, переживаю. Поднимаю глаза в небо и говорю: Боже, останови это, ну не может это быть так долго. Это горе, которое просто живет с тобой, — поделилась Каменских.

Певица добавила, что сейчас невозможно быть спокойным, поэтому она делает все, что от нее зависит, и ждет, когда все закончится.

Первое, что хочет сделать артистка после победы — обнять всех близких и увидеть всех родственников. Говорит, мечтает и представляет этот день.

— Очень хочу, чтобы у нас в Украине был настоящий и свой День победы, который мы будем праздновать. И спеть свою песню — Я-Україна на Майдане Независимости, — призналась исполнительница.

Настя сказала, что полномасштабная война еще больше объединила их с Потапом. Стоит отметить, что на фоне стресса многие пары переживают кризис.

— Мы с Лешей смотрим в одну сторону. Идем вместе, поддерживаем друг друга и помогаем… Делаем все возможное, что можем сделать для своей страны, — отметила Каменских.

Вскоре у звездных супругов годовщина свадьбы, говорит, праздновать не будут, поскольку единственное желание сейчас — чтобы наступил мир.