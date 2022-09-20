Певица Ани Лорак, которая за время войны ни разу не заявляла о происходящем в Украине, решила прервать молчание. Звезда решила напомнить о себе поклонникам в Instagram, но нарвалась на критику.

Правда, назвать вещи своими именами предательница не смогла — Лорак не назвала войну войной, и не обвинила в тысячах невинных жертв Россию, как это делает весь цивилизованный мир и другие звезды.

— Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души, — подписала снимок звезда.

Артистка позирует в черном обтягивающем платье, длинном пиджаке на одном плече и перчаткой на руке. Лорак также закрыла комментарии к своим публикациям, чтобы не нарваться на негативную реакцию.

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Однако звезду раскритиковали в Facebook — аналогичная публикация со страницы артистки доступна для комментариев.

Ей напомнили, что она отвернулась от своей родной Украины, когда страна в этом нуждалась:

Ты закрыла свои глаза на Украину и народ! Все остальное не имеет никакого значения!

Упустила момент, Каролина. А могла стать народной артисткой и поддержать родную страну.

Не ко времени твои песни, не ко времени ты сама.

Пой деду бункерному, ты ж к нему бежала.

Творчество и карьера на костях невинно замученных и убитых — браво!

Напомним, что предательница не только уехала в Россию — Лорак организовала тур по Европе, прикрываясь своим украинским паспортом. При этом она назвала себя самым титулованным артистом страны, зарабатывая кровавые деньги.