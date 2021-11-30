Кира Найтли подхватила коронавирус и заразила всю семью

Популярная актриса Кира Найтли заболела коронавирусом. Она сообщила, что заразились также ее муж и дочери.

Вся семья Найли оказалась на карантине из-за Covid-19. Актриса заболела во время съемок фильма Тихая ночь, а затем и заразила остальных родных: своего мужа, музыканта Джеймса Райтона, 6-летнюю дочь Энди и 2-летнюю Далиду.

У возлюбленного Киры Найтли коронавирус протекает бессимптомно, а дети на пути к выздоровлению. Тогда как сама звезда чувствует себя ужасно. По словам ее мужа, это потому, что она не закаляется, не плавает вместе с ним в холодной воде.

— У меня Covid-19, и я чувствую себя паскудно, – призналась Кира Найтли.

По ее словам, съемки комедийного фильма ужасов Тихая ночь стартовали тогда, когда с прилавков сметали туалетную бумагу.

По иронии, сюжет картины разворачивается во время Рождества в условиях экологического апокалипсиса. Так, пока весь мир запасался продовольствием, они снимали сцены о том, как в магазинах заканчивается еда.

Кстати, не так давно о коронавирусе сообщил певец Эд Ширан. Это произошло как раз накануне презентации его нового альбома.

Также в начале ноября коронавирус подтвердили у рок-исполнителя Джона Бон Джови.